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Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, saat 16.00 sıralarında, Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi Emniyet Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan Mustafa Elmas evin içinde soba bacasının olduğu kısımda kedi sesi duydu. Elmas, bunun üzerine Adana İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından, dikkatli bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye erleri kurtardıkları kediye su verdi. Kurtarılan kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı.

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