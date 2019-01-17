Çatılar kara dayanamadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 gündür aralıklarla devam eden ve ilçe merkezinde 1.5 metreye ulaşan kar nedeniyle ev, iş yeri, ahır ve pazar yerinin çatısı çöktü.

Adana'nın en kuzeyinde bulunan ve yaklaşık bin 500 rakımı olan Tufanbeyli ilçesinde yaklaşık 15 gün önce başlayan ve son iki gündür hiç durmadan yağan kar hayatı felç etti. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1.5 metreyi geçerken çatılardan sürekli düşen kar nedeniyle kimi evler görünmez oldu. Yol kenarlarına park edilen araçlar tamamen kar altında kaldı. Tufanbeyli'ye aşırı kar yağışı nedeniyle elektrik verilemezken, okullar tatil edildi. Tufanbeyli'nin ilçe merkezinde bile ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar, ara vermediği için iş makineleri yolu açtığı an yollar geri kapanıyor. Ayrıca Tufanbeyli'nin köyler ve Adana-Kayseri ile ulaşımı da şu an sağlanamıyor. Kaymakamlık vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları ve seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Aşarı kar yağışına çatılar da dayanmadı. İlçede belediyenin çay bahçesinin, pazar yerinin çatısı aşırı kar yağışı nedeniyle çökerken, çatı altında bulanan araçlarda maddi zarar oluştu. Bir vatandaşın kar küreme çalışması yaparken evinin çatısından düşen kar kütlesi garajın çatısını çökertti. Vatandaşa şans eseri bir şey olmadı. Bir benzin istasyonunun çatısı da aşırı kara dayanamayarak çöktü. Bir evde ise ikinci kattan düşen kar kütlesi garajın çatısını çökertti. Bu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Köylerde ise ahırların çatılarının aşırı kar nedeniyle çöktüğü ve 25 hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar Tufanbeyli'de uzun zamandır böyle bir kar yağışı görmediklerini, dışarı bile çıkmakta zorlandıklarını, yol kenarına park ettikleri arabaları bulmakta zorlandıklarını, çatıların kara dayanamadığını söyledi.