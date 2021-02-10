Çay: "Pozantı'da 365 gün spor yapılacak"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı üçüncü oturumu Meclis 1.Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.

Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, iki gündür Ankara'da olduğunu ve ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta kuracakları kayak ve spor merkezi için temaslarda bulunduğunu söyledi. Kuracakları merkezin 175 bin hektar alan olduğunu ve 365 gün spor yapılacak şekilde projeler gerçekleştireceklerini ifade eden Çay, “Bu proje bir Mustafa Çay projesi değildir. Geçmişten gelen bir projedir. Kim yaparsa yapsın önemli değil, önemli olan bölge halkının kazanmasıdır” dedi.

Söz konusu yere tüm meclis üyelerini davet edeceklerini ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı turizm mastır planının herkesi sevindireceğini kaydetti.

Daha sonra gündemlere geçildi. 14 maddeden oluşan komisyon raporlarının tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.