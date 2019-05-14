Cazibe Merkezleri Destekleme Programı toplantısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geliştirilecek yeni teşvik paketleri ve istihdam politikalarıyla Adana'da kurulan organize sanayi bölgelerinin alt yapılarının güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında yapılabilecek projelerin değerlendirildiği toplantı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Murat Süzen, Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsu ile kamu kurum temsilcileri katıldı.

ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altınsu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, göçle meydana gelen bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirmek, karşılaşılan sosyal ve ekonomik sorunları ortadan kaldırmak için uygulanacak projeleri değerlendirmek üzere toplandıklarını belirtti.

Geliştirilecek yeni teşvik paketleri ve istihdam politikaları ile Adana'da kurulan organize sanayi bölgelerinin alt yapılarının güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getiren Vali Demirtaş, organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması ve KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Adana'nın sanayi, tarım, ticaret ve iktisadi potansiyelini bir adım daha ileri taşıma gayretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, toplantının Adana'ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

ÇKA Proje Uygulama Birim Başkanı Ahmet Rifat Duran tarafından yapılan Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı sunumu ile devam eden toplantı, kurumların bu program kapsamında yapılacak projeler hakkında bilgiler vermesinin ardından sona erdi.