ÇDH'in sağlık melekleri Aladağ'daki öğrencilere hediye dağıttı

Çukurova Devlet Hastanesi'nin (ÇDH) sağlık melekleri, sosyal etkinlik projeleri kapsamında görev yapmaya gittikleri Aladağ'daki Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilere hediye dağıttı.

Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Akif Küçükcan'ın desteği ve Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinlikte ÇDH Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık, hemşireler Mülkiye Ünsalan ve Aslı Altıno Coşar ve Bilgi İşlem Görevlisi Funda Kayıkçıoğlu Aladağ'daki Yatılı Bölge Okulu'nda bir sosyal etkinlik projesine imza attılar.

Etkinlik öncesinde Çukurova Devlet Hastanesi çalışanlarının kendi imkanları ile temin ettikleri hediyeler zor koşullarda eğitim gören minik öğrencilere dağıtıldı.

Aladağ Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere “El hijyeni ve hastalıklardan korunma yöntemleri” hakkında bilgi verdiklerini, tatbiki olarak bu konuda eğitim hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Çukurova Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık, “Aladağ'da hem önemli bir sağlık hizmetini gerçekleştirdik, hem de hastanemiz çalışanlarının kendi imkanları ile temin ettikleri hediyeleri bizzat bu okulda tahsil gören öğrencilerimize bizzat teslim ettik. Artık zor koşullarda eğitim gören çocuklarımız üşümeyecekler. Daha iyi eğitim alma Yolanda önemli bir moral desteğine kavuşmuş olacaklar” dedi.

“Çocuklarımız her şeyimiz” ve “Sağlık ellerimizde” parolası ile bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, “Sağlık hizmetlerinin ulaşımında, birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini ortaya koyan ve bu projeye destekleri ile bize güç veren tüm Çukurova Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hep birlikte örnek bir çalışmayı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.