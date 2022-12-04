İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ÇDSO iki yıldızı ağırladı

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO), bu haftaki konserini, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından “Anavatan İçin Liyakat Nişanı” verilen Orkestranın Şefi Igor Verbitsky yönetti.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO), bu haftaki konserini, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından “Anavatan İçin Liyakat Nişanı” verilen Orkestranın Şefi Igor Verbitsky yönetti.


Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda verilen konserde birçok uluslararası müzik yarışmalarında ödül ve onur derecelerine layık görülen genç ve yetenekli keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganıyev bu haftanın solisti olarak yer aldı.


Programın ilk yarısında Ganiyev, J.Sibelius'un “Keman Konçertosu”nu sanat tutkunları için yorumlandı. Programın ikinci yarısında F. Schubert'in 5 numaralı senfonisi seslendirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.