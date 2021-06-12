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ÇDSO konserinde Neşet Ertaş türküleri seslendirildi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği Yaza Merhaba konserleri sürüyor.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği Yaza Merhaba konserleri sürüyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nin amfi tiyatro ve salon tahsisiyle destek verdiği, pandemi koşullarına uygun şekilde organize edilen konserlerin ilki Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.


Senfoni İle Neşat Ertaş Türküleri konseri Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Konseri Şef Eray İnal yönetti, eserleri solistler ise Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray seslendirdi.


Halkın büyük beğeni ile izlediği ve zaman zaman sanatçılara eşlik ettiği konseri Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da izledi.

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