ÇDSO Senfoni Orkestrası ilk kez saz eserleri konseri verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ilk kez saz eserleri konseri verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen konserin solisti, aynı zamanda Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Selim Tokaç, bu projenin yaklaşık 10 ay önce fikir babası olan Şef Orhan Şallıel'in bir konser düşüncesiyle değil, değişik bir anlayışla yeniden başka bir hava verilebilinir mi fikriyle yola çıktıklarını söyledi. Tokaç, "Burada şefimiz ile ilk konserde beraber çalmıştık. Zannediyorum buradan evlerinize giderken hediyesi olan senfoni ile saz eserleri CD'si ile sizleri uğurlayacağız. Önce hayalden düşünceye, düşünceden fiiliyata geçtik. Evinizde bir çocuğun doğuşu misali heyecan bitmez. Biz de yeni bir şey üretmenin heyecanı içindeyiz. İkinci projede neler yapabiliriz, şimdiden bunun heyecanı sardı hepimizi” dedi.

Daha sonra Şef Orhan Şallıel yönetiminde tamburda solist Murat Salim Tokaç ve perküsyonda Burak Çakır'la birlikte ÇDSO sanatçıları, saz eserlerini sundu.

Eski Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in de izlediği saz eserleri sonunda konsere gelen izleyicilere 12 saz eserinin yer aldığı birer CD verildi.