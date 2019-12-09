ÇDSO yeni konsere hazırlanıyor

13 Aralık 2019 Cuma akşamı saat 20:00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetecek.

1997 doğumlu, Weimar Franz Liszt Müzik Akademisi'nde lisans öğrencisi olmasına karşın, yoğun bir konser programına ve dünya çapında ödüllere sahip, özellikle 10. Hamamatsu Yarışmasında aldığı birincilikle yarışma sonrasında Japonya'da en çok tanınan yabancılar arasına giren piyanist Can Çakmur, F. Mendelssohn'un 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek.

Programın ikinci yarısında ÇDSO, koro şefi Burak Onur Erdem'in eşliği ile Ankara Devlet Çoksesli Korosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden, Nurdan Küçükekmekçi Aydin (soprano) ve Arda Aktar (tenor), Fransız besteci G. Faure'nin, ölümün bir son olmadığını anlattığı “Requeim” adlı eserinin Adana'da ilk seslendirilişini gerçekleştirecekler.