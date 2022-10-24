İhlas Haber Ajansı

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ÇDSO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Cumhuriyeti 99.

yıl dönümünü bir konserle kutlayacak.


Dünyaca ünlü viyolonsel virtüözü ve orkestra şefi Umberto Clerici bu konserin hem orkestra şefliğini hem de solistliğini gerçekleştirecek.


Konser programının açılışı, W.A. Mozart'ın “Figaro'nun Düğünü Uvertürü” ile yapılacak, daha sonra Clerıcı, P.I. Çaykovski'nin “Rokoko Çeşitlemeleri” seslendirilecek.


Programın ikinci yarısında, W.A. Mozart'ın “Senfoni No.25” ve “Türk Marşı” eserleri yer alacak.


Konser, 28 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilecek.

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