ÇDSO'dan akordeon gecesi

Bu haftaki konseri, ÇDSO Orkestra Şefi Orhan Şallıel yönetecek. Programın ilk yarısında 1992 doğumlu akordeon sanatçısı Pietro Roffı solist olarak yer alacak ve Çek asıllı klasik müzik bestecisi V. Trojan'ın “FairyTales, Akordeon ve Orkestra için” bestelediği eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Programın ikinci yarısında, ÇDSO W. A. Mozart'ın 40 numaralı senfonisini seslendirecek.

Konser 14 Ekim Cuma akşamı saat: 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilecek.