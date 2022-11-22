ÇDSO'dan yaylı çalgılar oda müziği konseri

Konser, Güvenlik Kuvvetleri bandosunda yardımcı şef olarak çalışmalarını yürüten Murat Menket tarafından gerçekleşecek. Cameratalıa'nın kurucusu Can Özhan (keman), ÇDSO'nun solist sanatçısı Mehmet Kerim Okonşar (piyano) ve ÇDSO birinci keman üyesi Mehmet Devrim Edemen solist sanatçı olarak yer alacaklar.

Konser programında A. Vivaldi'nin “İkili Keman Konçertosu”, W.A. Mozart'ın, “Divertimento”, J.S.Bach'ın “İkili Keman Konçertosu” ve “5 numaralı Piyano Konçertosu” eserleri seslendirilecek.

Adanalı sanat tutkunları bu konseri, 25 Kasım Cuma akşamı saat: 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda izleyebilecekler.