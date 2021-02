CEGEM yüz yüze eğitim için kapılarını açtı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde birçok öğrenci yetiştirerek başarılara imza atan Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi, tekrar yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Ceyhan Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında CEGEM ile gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sunarken, iyi birer meslek sahibi olmalarının da önünü açıyor. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı Ceyhan Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde 12. sınıf ve mezunlara yüz yüze eğitim ile gençlerin hayallerini gerçekleştirme konusunda yanında olduklarını vurgulayan Başkan Erdem, “Öğrencilerimin hayallerini gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

“Öğrencilerimiz Ceyhan'ı gururlandırdı”

Pandemi dolayısıyla ara verilen eğitime tekrar başlandığını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Belediyemiz imkanları ile eğitim alan bir çok öğrencimiz büyük başarı elde ettiler. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Ceyhan birincisi, bir öğrencimizin İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, 3 öğrencimizin Tıp Fakültesi ve bir çok öğrencimizin rehberlik, psikolojik danışmanlık, eczacılık, eğitim fakültesi ve hukuk kazanmaları bizleri gururlandırdı. Çocuklarımızın hedeflerine ulaşması için gerekli önlemleri alarak tekrar eğitime başlıyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın her daim yanındayım”

CEYGEM'i ziyaret ederek eğitim alacak öğrenciler ve eğitmenlerle istişare yapan Başkan Erdem, “Covid-19'un Türkiye genelinde azalmasıyla birlikte, Ceyhan'da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrencilerimiz her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Çünkü yüz yüze eğitim almaları konusunda hiç bir şüpheleri olmasın. Gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Ücretsiz olarak sağlayacağımız yüz yüze eğitime 12. Sınıf ve mezun öğrencilerimi bekliyorum. Sizlerin her daim yanındayım” ifadelerini kullandı.