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Çekiciyle sigara kaçakçılığı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir çekicide 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir çekicide 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi Toprakkale otoyolunda yapılan yol kontrol ve araması sırasında durdurulan bir çekiciye tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta arama yapıldı. F.T. isimli şüpheli şahsın kullandığı araçta 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan F.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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