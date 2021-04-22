Çelik kapı, PVC kapı ve pencere üretilen atölye yangında kül oldu

Adana'da çelik kapı, PVC kapı ve pencere üretilen atölyede çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerini unutan vatandaşlar merakla itfaiyenin yangına müdahalesini izledi. Bazı vatandaşlar ise iş yerinin dışında bulunan PVC pencereler yanmasın diye yolun kenarına çekti.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan çelik kapı, PVC kapı ve pencere üretilen atölyede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahalesine başladı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından iş yerinde çıkan yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar iş yeri önünde PVC pencereler yanmasın diye yol kenarına çekti. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup sosyal mesafe kurallarına uymayarak merakla itfaiyenin yangına müdahalesini izledi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.