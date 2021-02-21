Çelik'ten ikiz şehitlerin babasına "saldırganlar yakalanacak" sözü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da mezar taşları tahrip edilen 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasıyla telefonla yaptığı görüşmede, saldırganların en kısa zamanda yakalanacağını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, mezarları kırılıp tahrip edilen 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşlarının bulunduğu merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığına gelerek ikiz şehitlerin babası Ali Oruç'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ay, mezar başında dua ederken, tahrip edilen mezar taşları yerlerine konuldu. Şehitlerden birinin fotoğrafının konulduğu cam bölümün kırık olduğunu gören şehitlerin babası Ali Oruç, "Oğlum gerçek hayatta da yaralanarak şehit olmuştu. Fotoğrafına da zarar verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

Başkan Ay, şehit babasını teskin edip mezarlıktan dışarı çıkardı. Daha sonra Ay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile şehit ikizlerin babasıyla görüştürdü. Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletip, emniyet ekiplerin çalıştığını en kısa zamanda bunu yapanların yakalanacağını söyledi.

Bunun üzerine şehit babası, "Benim oğlum vatan için şehit oldu oğlumdan ne istediler" dedi.

Ömer Çelik, şehitlere dokunmaya kimsenin yüreğinin yetmeyeceğini ifade ederek, "Onlar vatan yolunda Allah için şehit oldular. En kısa zamanda faaliler bulunup ortaya çıkartılacak" dedi.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ikiz şehitlerin babasıyla görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu, emniyetin bütün birimlerinin saldırganı yakalamak için çalıştığını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da şehit polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un bütün Türkiye'nin çocuğu olduğunu, şepitlere yapılan saygısızlığın bütün Türkiye'ye yapıldığını ifade ederek, "AK Parti olarak tüm şehitlere sahip çıktıkları gibi 15 Temmuz şehidi ikiz polislere de sahip çıkacağız. Emniyet birimleri burada çalışıyorlar failler en kısa sürede yakalanacak. İkiz polis memurlarının dışında çok sayıda mezarı tahrip etmişler, bu ne insanlığa sığar ne de geleneklerimizde mezara zarar vermek vardır. AK Parti olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

İkiz şehitlerin babası Ali Oruç ise şehitliğin girişindeki oğullarının fotoğraflarına bakarak, "Bunlara nasıl kıydınız bunlar size ne yaptı. Sadece vatan için şehit oldu bu çocuklar. Benim tek isteğimi faallerin biran önce yakalanması bir diğer isteğimde bu devleti ülkeyi sevmeyenler bu ülkeyi terk etsinler. Hem ülkede yaşıyorlar hem de neden böyle şeyler yapıyorlar. diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra Adana Vali Süleyman Elban şehitliğe geldi. Vali Elban, "Şehitlerle birlikte 79 mezar tahrip edildi. Üzgünüz bir sürü ailenin duygusu tahrip edildi çalışmalar başlatıldı. Failler yakalanınca gerçek ortaya çıkacak" dedi.