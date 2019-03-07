Cengiz Aydoğdu'nun adı parka verildi

Adana'da, Huzurevleri Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun adı verildi.

Huzurevleri Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu adını taşıyan park törenle hizmete açıldı. Mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği açılışa Aydoğdu'nun ailesi de katıldı.

Açılışta konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şehit Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun 25 yıl onurlu bu ülkeye hizmet vermiş bir emniyet müdürü olduğunu belirterek, “Erken emekli edilmişti. Belediyemizde Zabıta Müdürlüğü yaptı. Kendisi benim dostumdu. Acısı hala yüreğimizde. Kendisini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Adını bu parkta ve açacağımız başka tesislerde yaşatacağız. Cengiz Müdürümüzle hayatını kaybeden zabıta memurumuz Habil Aykan'ın ismini de yaşatacağız” dedi.

Huzurevleri Mahallesi'nde 28 park olduğunu bunların 14'ünü son 5 yılda hizmete açtıklarını belirten Başkan Çetin, yeni dönemde planda yeşil alan olarak görünen her yere park yapacaklarını açıkladı.

Başkan Çetin, Çukurova'da bulunan 212 parkın 108'ini son 5 yılda yaptıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

“Huzurevlerinde 5 yer yeşil alan olarak görünüyor. Buralarda da park yapacağız. Huzurevlerinde kreş yok. İkinci dönemimizde kreş de açacağız. Ne istiyorsanız yapılacak. Siz emredeceksiniz bu kardeşiniz yapacak.”