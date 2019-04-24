ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İletişim Günleri

Adana'da ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İletişim Günleri'nin 8'incisi gerçekleştirildi.

Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen 8. İletişim Günleri'nde ‘Mesleğim ve Etik' konulu panele yazar Korkut Daban moderatörlük yaptı. Panele katılan konuşmacılar eğitmen Fırat Uzer, Gazeteci Muhammed Tunç, televizyon müdürü Kurtuluş Kılınç, tecrübelerini aktardı.

Okul olarak gerçekleştirdikleri projeleri ve başarıları aktaran okul müdürü Uğur Özen, “İletişim Günleri ile öğrencilerimizi sektörde yer alan isimlerle bir araya getirmek ve sizlerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin hem akademik hem de mesleki alanda yetişmeleri esnasında onların sosyal bir kişilik olarak gelişmeleri için birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sunumlar ve soru-cevap kısmının ardından etkinlik, ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen haber, fotoğraf ve kısa film yarışmalarında birinci olanlara ödülleri verilmesiyle devam etti.

8. İletişim Günleri, okul öğrencilerinin yıl içinde çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin düzenlenmesinin ardından son buldu.