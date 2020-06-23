İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

Adana’da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölü’ne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir.

Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölü'ne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.


Olay, 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü korkuluklarının arkasına geçen Alaattin Seyhan, bileklerini keserek, içerisine ağırlık koyduğu sırt çantasıyla Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Seyhan, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. 5 gündür süren arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu.


Alaattin Seyhan'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Gencin kız kardeşi Zeynep Seyhan, halası Selimiye Seyhan'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Zeynep Seyhan'ın, “Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim” diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.


Alaattin Seyhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.