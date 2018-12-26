Cesedi bulunan Suriyelinin yakınları sinir krizleri geçirdi

Adana'da 15 gündür haber alınamayan ve dün gece cesedi bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'nun cenazesi yakınları tarafından alındı. Cenazenin alındığı sırada Abdo'nun yakınları sinir krizleri geçirdi.

Adana'da taksicilik yapan ve kendisini arayan bir aileyi İstanbul'a götürmek için 11 Aralık Salı günü evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suriyeli Muhammed Abdo'nun (58) cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin alındığı sırada Abdo'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Muhammed Abdo'nun cenazesi defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili konuşan Abdo'nun oğlu Mahmud Abdo, babalarını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Babamızı bulduğu için devletten Allah razı olsun. Babamı öldürüp dereye atmışlar. Ama biz katilin yakalanmasını istiyoruz. Çünkü bugün benim babama yaptılar, yarın başkasına da yaparlar" dedi.