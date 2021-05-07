Çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı

Adana'da hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranması bulunan 22 şahıs şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti 6 Mayıs günü operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan polis başta hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama gibi suçlardan aranması bulunan 22 şahsı yakaladı. Gözaltın alınan şahısların 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu öğrenildi.

Emniyete getirilen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.