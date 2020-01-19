Çetin: "Adana'nın değerlerine sahip çıkmak zorundayız"

Kitap Fuarında Çukurova Belediyesi'nin standında okurlarıyla buluşan Adanalı yazar ve şairler, kendilerine sahip çıktığı için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Soner Çetin, Adana'nın değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Kitap fuarında yaklaşımımız verdiğimiz değerin bir sonucu. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

4-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen Kitap Fuarında Çukurova Belediyesi'nin standında okurlarıyla buluşan ve kitaplarını imzalayan Adanalı edebiyatçılar Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Adanalı yazar ve şairler adına konuşan Muzaffer Özen, “Çukurova Belediyesi'nin kendisine ait standı Adanalı yazar ve şairlere tahsis etmesi çok güzel bir olay. Burada Çukurova Belediyesi bir ilke imza attı ve binlerce kitap hediye etti. Böylece fuarın ruhuna uygun hareket edildi. Çukurova Belediyesi'nin resmi kimliğine uygun bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bizler de stantta yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurduk, kaynaştık. Adanalı yazarlar olarak bizleri önemsediğiniz için size teşekkür ediyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de fuarın oldukça güzel geçtiğini söyledi. Çukurova Belediyesi standının Çukurovalı yazarlar sayesinde daha da güzelleştiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, “İnşallah önümüzdeki yıllarda üzerine yeni şeyler katarak daha da iyi hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, Adana'nın değerlerine sahip çıkmak zorunda olduklarını söylediği konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu anlayışımız bir sonucu olarak bu yıl standımızı Çukurovalı yazar ve şairlere açtık. Onların standımızda okurlarıyla buluşmasını istedik. Bu uygulama bizi de çok mutlu etti. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Adana önemli sanatçılar yetiştirmiş bir kent. Değerlerimizin hepsi bizim için ayrı ayrı önem taşıyor. Zaten Çukurova Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Turhan Selçuk Sanat Okulu'nda kurslarımız devam ediyor. Ayrıca Bülent Ecevit Sanat Parkı'nda da etkinlikler yapılıyor. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz.”

Yazarların Soner Çetin'i ziyaretine Muzaffer Özen'in yanısıra Ayşe Yücel, İsmail Tekin, Durmuş Sığırcı, Mehmet Babacanoğlu, Neslihan Dağlı, Mehmet Taşar, Selda Kaya, Ali Ozanemre, Gıyasi Aydemir, Duran Aydın, Şahin Taş, Demet Doğan katıldı.