Çetin: "Aileler çocuklarını spora yönlendirmeli"

100. Yıl Spor Kulübü tesislerinde sporcu gençlerle buluşan Başkan Çetin, burada meşaleler ve konfetilerle karşılandı. Gençlere ve ailelerine seslenen Başkan Çetin, “Büyük Önder Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor. Atatürk'ün dediği gibi spor yapan çocuklar ahlaklı ve sağlıklı olur. Spor yapan çocuk derslerinde de başarılı olur” dedi.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi olarak bu gerekçelerle spora destek olduklarını, amatör spor kulüplerine yardımlarda bulunduklarını anlattı.

Sadece futbol değil, salon sporlarında faaliyet gösteren kulüplerine destek verdiklerini belirten Başkan Çetin, “Bizim bu çabamız diğer belediyelere de örnek olacaktır” ifadesini kullandı. Başkan Çetin şöyle devam etti:

“Amatör sporlara yatırımlarımız ve desteğimiz tesisleşme anlamında da sürüyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz birkaç projemiz var. Arsasını tahsis ettiğimiz atletizm pistine bulunduğu yerde tribünler var. Buraya kale direkleri dikip, çizgiler çizildiğinde Çukurova'ya nizami standartlarda bir stadyum kazandıracağız. Ayrıca biri 7 bin 500, diğeri 2 bin 500 kişilik iki spor salonu yapılacak. Bunun yanında tenis akademisi kuracağız. Burası adeta sporcu fabrikası olacak ve şampiyon tenisçiler yetişecek.”

İçinde bulundukları tesisi 100. Yıl Spor Kulübüne tahsis ettiklerini kaydeden Başkan Çetin, “Bize düşen sizlere destek olmaktır. Kısa zamanda buranın eksiklerini gidereceğiz. Zemini suni çim yapacağız” dedi.

Verdiği destekler için teşekkür eden 100. Yıl Spor Kulübü Başkanı Gürol Ünsal da Başkan Çetin'e plaket verdi.