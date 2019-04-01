Çetin: "Bütün hemşehrilerimizi kucaklayacağım”

Merkez seçim ofisi önünde toplanan vatandaşlara seslenen Çetin, “Artık seçim bitti. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. 104 gündür gece-gündüz çalışan gençlerimize ve kadınlarımıza selam olsun. Bu başarı hepimizindir” dedi.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne büyük bir farkla yeniden başkan seçilen Soner Çetin, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla, Turgut Özal Bulvarı'ndaki merkez seçim ofisi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Havai fişek gösterileri altında konuşmasını gerçekleştiren Çetin, “En büyük mutluluğum, 30 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Zeydan Karalar tarafından kazanılmasıdır. Bu hepimizin en büyük özlemiydi. Çukurova'da ise sonuç zaten belliydi. Buna karşın 104 gündür gece-gündüz çalıştık. Zeydan Karalar'a en büyük katkıyı Çukurova'dan vereceğimizi söylemiştim. Bunu da hep birlikte başardık” dedi.

5 yıldır olduğu gibi yeni dönemde de herkesi kucaklayacaklarını söyleyen Başkan Soner Çetin, “Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağım. Siz bana ‘Herkesin Başkanı' dediniz. Ben de bu memlekette AK Parti'liyi de, MHP'liyi de, Saadet Partiliyi de, DSP'liyi de, DP'liyi de kucaklayacağım. Bütün hemşehrilerim benim başımın tacıdır. Bugün seçim bitti. Bundan sonraki dönemde ne vaat ettiysek hepsini hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın desteğiyle çok büyük projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.