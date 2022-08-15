Çetin: "Çukurova, kültür sanatta öncü"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova ilçesinin kültür sanat etkinlikleriyle Türkiye'de öncü haline geldiğini söyledi.

Çukurova Belediyesinin açtığı yaz kurslarına katılarak bağlama, gitar ve satranç eğitimi alan gençlere sertifikaları Başkan Soner Çetin tarafından verildi. Törende konuşan Başkan Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nı yaparken böyle bir ortam hayal ettiklerini belirtti. Başkan Çetin, “Tam da bu parkın anlamına uygun etkinlikler yapılıyor. “Biz hep gençlerimizi burada şarkı söylerken, yoga yaparken görmek istiyoruz” dedi.

Çukurova'nın kültür sanat anlamında ilçe belediyeleri arasında öncülük yaptığını kaydeden Başkan Çetin, “Sizlerin isteğine ve amacına uygun çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz süre içinde pandemi süreci hariç Türkiye'de edebiyat camiasında çokça konuşulan Orhan Kemal Edebiyat Festivali yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çukurova Uluslararası Karikatür Festivali dünyada takdir edilen festival haline geldi. Mayısta ilkini gerçekleştirdiğimiz Jakaranda Kültür Sanat Festivali çok ses getirdi. Birçok noktada açtığımız stantlardaki yoğun ilgiyi görünce doğru bir iş yaptığımızı anladım. Olağan belediyecilik hizmetlerini zaten yapıyoruz, bu bizim görevimiz. Ben bir tek gün şu kadar asfalt döktük diye açıklama yapmadım. Çünkü bunları zaten yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparken spor, kültür ve sanat etkinliklerine de büyük önem verdiklerini anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atatürkçü duruşun simgesi olan kadın voleybol takımı bizim için çok önemli. Biz böyle bir takım kurmak istedik. Takımımız kuruluşunun ikinci yılında şampiyon olarak Sultanlar Ligine çıktı. Bu sezon dünya devleriyle mücadele edeceğiz. İyi bir takım kurduk ve Avrupa hedefliyoruz. Artık Türkiye'de Çukurova konuşuluyor. Bir belediye başkanının kente yapacağı en güzel işler bunlardır. İnanıyorum ki bir gün Adanalı çocuklar bu takımda oynayacaktır. En büyük hedefimiz budur. Her yıl olduğu gibi 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bunun dışında çocuklarımız futbol, tenis ve mücadele sporlarında kurslarımıza devam ettiler ve yaz tatillerini değerlendirdiler. Buradaki kurslara katılanlara da bugün sertifikalarını vereceğiz. Umarım yararlanmışsınızdır. Bütün bu çabalar çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için.”

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından kursları tamamlayanlara sertifikalarını verdi. Başkan Soner Çetin, Bülent Ecevit Parkında yoga yapanlara da eşlik etti.