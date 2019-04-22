Çetin: "Çukurova'nın muhtarlarına gıptayla bakıyorlar"

Başkan Çetin, yeni dönemdeki ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi. Çukurova ilçesinde bulunan 27 mahallenin muhtarıyla buluşan Çetin, yeni seçilenler başta olmak üzere tüm muhtarlara başarılar diledi.

Muhtarlarla her zaman tam bir uyum ve işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Çetin, “Muhtarlara bakış açımızı herkes biliyor. Diğer ilçelerdeki muhtarlar da bizim muhtarlarımıza gıpta ile bakıyorlar. Bu anlayışımız, yeni dönemde de devam edecek. Çünkü muhtarlarımız belediyemizin gönül elçileri, bizim yol arkadaşımızdır” dedi.

Belediye ile sağlanan uyum nedeniyle Çukurova'daki muhtarların vatandaşlara mahcup olmadığını vurgulayan Çetin, “Muhtarlar en demokratik yöntemle seçilen kişilerdir. Çünkü muhtarlar sırtını bir siyasi partiye dayamadan tek başına seçim alıyor. Aslında belediye başkanı da aynı yöntemle seçilmeli. Belediyeye talip olan kişi çıkıp projelerini, kendini ve yapacaklarını anlatmalı ve vatandaş tercihi buna göre yapmalı. Çünkü belediye başkanının siyasetle işi yok” şeklinde konuştu.

Herhangi bir muhtarın hizmetle ilgili herhangi bir talebinin belediye bürokratları tarafından kendi emri gibi kabul edeceğini söyleyen Çetin, “Ben halkıma bu 5 yılda sıfır sorunlu bir Çukurova sözü verdim. Bozuk yol olmayacak, temizlikte aksaklık yaşanmayacak ve park bahçelerde eksik kalmayacak” dedi.

İlk toplantı dolayısıyla hazırlanan pastayı Çetin ve muhtarlar hep birlikte “hayırlı olsun” dileğinde bulunarak kesti.