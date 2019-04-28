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Çetin: "Festivaller Adana'nın imajını düzeltti"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son yıllarda tüm Türkiye’nin ilgisini çeken Portakal Çiçeği Karnavalı ve Adana Lezzet Festivali gibi etkinliklerin, Adana’nın imajının düzelmesinde büyük katkısı olduğunu söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son yıllarda tüm Türkiye'nin ilgisini çeken Portakal Çiçeği Karnavalı ve Adana Lezzet Festivali gibi etkinliklerin, Adana'nın imajının düzelmesinde büyük katkısı olduğunu söyledi.


5 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Soner Çetin, Adana'da düzenlenen ve Türkiye genelinde ilgi gören Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, kentin imajı açısından önemli olduğunu ifade etti. Çetin, “Eskiden Adana, adliye kavgalarıyla Türkiye gündemine gelirdi. Şimdi, güzel şeylerle anılıyor. Adana'nın imajı düzeldi. Başta valilik ve belediyeler olmak üzere, herkesin bunda katkısı büyük. Bu etkinlikler, aynı zamanda kent ekonomisine de katkı sağlıyor, oteller doluyor, esnafın işleri artıyor. Ekim ayında Lezzet Festivali'nin 3'üncüsü yapılacak. Biz de, belediye olarak gereken katkıyı koyacağız. Belediye olarak Yöresel Lezzetler Çarşısı yapacağız. Bu festivale yetişmese bile, bir sonrakine mutlaka yetişecek ve çok beğeneceksiniz.”

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