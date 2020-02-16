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Çetin: "Halkımızın gösterdiği güvene layık olmaya çalışıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, hiç kimseyi ayırmadan herkese hizmet götürdüklerini söyledi.


Sevgililer Günü dolayısıyla Sosyete Pazarı'nı ziyaret eden ve burada kadınlara karanfil ve gül dağıtan Başkan Soner, gördüğü ilgiden mutlu oldu. Başkan Çetin, “Gösterilen bu ilgi ve sevgi bizi mutlu ediyor ama omuzlarımızdaki sorumluluğu da artırıyor. Biz de halkımıza layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2014 seçimlerinde yüzde 44 oyla belediye başkanı seçilmiştim. 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 59 oy alarak oy oranımızı yüzde 15 artırdık ve Türkiye'de oyunu en çok artıran üçüncü belediye başkanı olduk. Halkımızın bize gösterdiği güvene layık olmaya çalışıyoruz. Burada gösterilen ilgi de ikinci dönemimizde bize olan güvenin arttığını gösteriyor” dedi.


Başkan Soner Çetin, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisini ayrım yapmadan her kesime eşit ve adaletli hizmet götürmesine bağladı. Başkan Çetin, “Biz hiç kimseyi ayırmadan herkese hizmet götürüyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hizmet anlayışımız bu olunca toplumun her kesiminden destek alıyoruz. Her vatandaşımız bizim için değerlidir” şeklinde konuştu.

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