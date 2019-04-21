Çetin: "Örnek alınmak güzel"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yerel seçimlerde seçilen yeni belediye başkanlarının makam aracı kullanmayacağı ve bu araçları satacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Biz bu uygulamaya 5 yıl önce başladık. Ben, kendi özel aracıma biniyorum. Şimdi, yeni başkanlar aynı şeyleri söylüyor. Örnek alınmak güzel şey" dedi.

Başkan Çetin, Halk Günü'nde seçim sürecinin yoğun geçtiğini belirterek, mazbataların gecikmesi ile toplumun biraz gerildiğini söyledi.

Tüm dikkatlerin İstanbul'a çevrildiğini belirten Başkan Çetin, “Çünkü İstanbul nüfus olarak, birçok Avrupa ülkesinden kalabalık bir şehir. Aynı zamanda, Türkiye'nin finans merkezi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın geç verilmesi de, toplumu gerdi. Ekrem İmamoğlu, buna karşın, bu zorlu süreci sağduyulu bir şekilde başarıyla yönetti. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Olağanüstü itiraz yapıldı ama seçimin iptal edileceğini düşünmüyorum. Aksi halde, Türkiye'de her şey allak bullak olur. Seçim yenilenirse, İmamoğlu bu kez çok büyük bir farkla kazanır. Kendisinin başarılı olması, katılımcı belediyecilik anlamında tüm belediyeleri olumlu etkileyecektir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Türkiye'ye örnek olduk"

Başkan Soner Çetin, 5 yıl boyunca hayata geçirdiği birçok projenin Türkiye'de örnek alındığını belirterek, örnek alınan projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen dönemde, iyi yapılan ne varsa devam edeceklerini kaydeden Çetin, buna örnek olarak, Halk Günü ve muhtarlarla toplantı uygulamasını gösterdi. Başkan Çetin şöyle devam etti:

"Sıfır sorunlu Çukurova iddiamız var. Bu iddiayı gerçekleştirmek için, muhtarlarımızla işbirliğine ihtiyacımız var. Size söz verdiğim gibi, makam odasında oturmayacağım. Kutlama ziyaretleri ile zaman kaybetmeyeceğim. Siz beni yerimde oturmam için seçmediniz."

"Makam aracı saltanatı bitti"

Başkan Soner Çetin, yeni seçilen belediye başkanlarının makam araçlarını satışa çıkarmasıyla ilgili de konuştu. Bu uygulamaya kendisinin 5 yıl önce başladığını vurgulayan Başkan Çetin, “Örnek alınmak güzel şey. Ben 5 yıl önce göreve başladığımda makam aracını sattım ve kendi aracımı kullanmaya başladım” dedi.

Başkan Çetin, belediyeye siyaseti sokmayacağını yineleyerek, "Hangi partili olursa olsun, vatandaş belediyeye girdiği zaman ‘Benim belediyem' diyebilmeli. Temsil noktasında da, bu konuda adım attım. Hiç zorunda olmadığım halde, AK Parti'li ve MHP'li belediye meclis üyelerine görev verdim. İstiyorum ki, bu kucaklayıcı anlayışımız her yerde hakim olsun” dedi.

"Adana sporda öncü olmalı"

Adana'nın her konuda olduğu gibi, sporda da ilerlemesi gerektiğini belirten Başkan Soner Çetin, “İki takımımız var. Ben, Adana'nın Süper Lig'de temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, sadece futbolda değil, salon sporlarında da başarılı olmalı. Bunun için, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Çukurova'ya biri 7 bin 500, diğeri de 2 bin 500 seyirci kapasiteli 2 spor salonu kazandıracağız. Ayrıca, Tenis Akademisi kurma çalışmalarımız da sürüyor. Çukurova'da nizami ölçülerde futbol sahası yok. Çukurova'daki amatör kulüpler, başka ilçelerde maçlarını yapıyor. Bunu kabul edemeyiz. Yine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen atletizm pistine, çizgiler çekilmek ve kale direkleri yapılmak suretiyle, ilçemize nizami bir futbol sahası kazandıracağız” diye konuştu.

Soner Çetin'in konuşmasının ardından, vatandaşlar sorun, şikayet ve önerilerini iletti. Başkan Çetin de sorunların, şikayetlerin giderilmesi için ilgili birim sorumlularına talimat verdi, önerileri de dikkatle dinleyerek notlar aldı.