Çetin: "Şambayadı'nda hayalimdeki kenti oluşturacağız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, imar sorunu çözülen Şambayadı bölgesinde, Türkiye'nin en çağdaş kentini oluşturacaklarını belirterek, “Kesintisiz yeşil alanları, sosyal donatılar, otoparklar ve diğer unsurlarıyla hayalimdeki kenti oluşturacağız” dedi.

Başkan Çetin, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde, imar sorunu kısa bir süre önce çözülen Şambayadı bölgesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şambayadı, Karahan, Kabasakal, Çakalkuyusu ve Esentepe bölgesinde hayal ettiği şehrin kurulacağını açıkladı.

4 yıllık çabanın sonucu

Bölgedeki 16 bin hak sahibinin, 24 yıllık mağduriyetinin uzun uğraşlar soncu çözüme kavuştuğunu belirten Başkan Çetin, “2014 yılında göreve gelir gelmez, ilk iş olarak bu bölgenin yıllardır kangren olan gelmiş imar sorununu çözmek için kolları sıvadık. 4 yıllık çaba sonucu sorun çözüldü ve mağduriyet giderildi” dedi.

Başkan Soner Çetin, bölgeye 250 bin kişilik yeni bir şehir kurulacağını kaydederek, “Hak sahiplerinin tapuları dağıtılıyor. Yakında Büyükşehir ve Çukurova belediyelerinin iş makineleri bölgeye girerek yol, altyapı ve diğer çalışmalara başlayacak. Bu bölgeye kurulacak şehir Türkiye'nin en modern şehirlerinden biri olacak. Kesintisiz yeşil alanlar, geniş bulvar ve caddeler, otoparklar ve diğer sosyal donatı alanlarıyla örnek bir yapılaşma göreceğiz. Hayalimizdeki şehri bu bölgeye kuracağız” şeklinde konuştu.

Bölgedeki binalara çatı zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Başkan Soner Çetin, böylece görsel güzelliğin de sağlanacağını ifade etti.

Çukurova gelire kavuşacak

Başkan Soner Çetin, 24 yıl boyunca 16 bin hak sahibi gibi Çukurova Belediyesi'nin mağdur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bölgenin imara kapalı olması, belediyemizi de en önemli gelir kaleminden mahrum olmasına neden oldu. Çünkü, belediyemizin en önemli gelirlerinin başında ruhsat harçları geliyor. Bölge imara açılmadığı için ruhsat harcı kesemiyorduk. Şimdi bu gelirimize kavuştuk. Elde edilecek gelirle, Çukurova halkına çok daha önemli hizmetler verme ve projeleri daha rahat hayata geçirme olanağı bulacağız.”