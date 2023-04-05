Çetin: “Seçimde avukatlara büyük görev düşüyor”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde avukatlara büyük görev düştüğünü söyledi.

Adana Barosu'nda düzenlenen 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü etkinliklerine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Daha önceki seçimde Mart'ın sonu bahar olacak demiştik, şimdi de Mayıs'ın sonu özgürlük olacak diyoruz” ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Soner Çetin, “Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Herkese büyük görev düşüyor. Seçim günü avukat arkadaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Ben de avukatlık yaparken arkadaşlarımızla seçimlerde görev aldık. Bu seçimde de avukat arkadaşlarımızın üstüne düşeni yapacaklarına inanıyorum. Mart'ın sonu bahar olacak demiştik şimdi de Mayıs'ın sonu özgürlük olacak diyorum” şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm meslektaşlarının gününü kutladı. Adana Barosundaki etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.