Çetin: "Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilk seçildiği günden bu yana aralıksız olarak her hafta gerçekleştirdiği Halk Günü'nde, şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğumuzu söyledi.

Her hafta aksatmadan yaptığı Halk Günü'nde konuşan Başkan Soner Çetin, yeni dönemde Çukurova'da sıfır sorun hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, bu hedefe ulaşmak için yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti. Başkan Çetin, “Burada halka hesap veren bir belediyecilik anlayışı var” ifadesini kullandı.

Muharrem ayı içerisinde bulunulduğunu hatırlatan Başkan Soner Çetin, “12 gün matem orucu tutuldu. Şimdi aşure etkinlikleri yapılıyor. Bütün bunların amacı Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Kerbela'da katletilen torunlarını anmaktır. Yeni Kerbela'lar yaşanmasın diye bunlar yapılıyor. Biz de aşure etkinliklerinde canlarla bir araya geliyoruz” dedi.

"Çukurova tertemiz olacak"

Başkan Soner Çetin, konuşmasında temiz bir Çukurova istediklerini belirterek, belediyenin bu konuda gece gündüz çalıştığını ancak vatandaşların da duyarlı davranması gerektiğini söyledi. Başkan Çetin, çöplerin belirli toplanma zamanı olduğunu, buna karşın sorun yaşanırsa bildirilmesi halinde anında müdahale edildiğini bildirdi.

Başkan Soner Çetin, gazileri de unutmadığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bu ülkede rahatça yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ödeyemeyiz. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum.”

Eğitim düzeyi yüksek, sorunlara duyarlı insanların yaşadığı Çukurova'da başkan olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Soner Çetin, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen sorun, istek ve önerileri dinledi.