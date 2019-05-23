Çetin: "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gençlerin enerjisi ve dinamizminin önemine değinerek, "Her konuda desteğinizi gördüm. Sizlere teşekkür ediyorum. Sayenizde 31 Mart'ta önemli başarı yakaladık. Bu güvene layık olacağız” dedi.

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Tarkan ve gençlik kolları yöneticileri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, Başkan Soner Çetin'in ilk dönemde yaptığı başarılı hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, bu nedenle yeni dönemde beklentilerin yüksek olduğunu söyledi.

Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Tarkan da, gençler olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti ve "Üzerimize ne düşerse yapacağımızdan kuşkunuz olmasın" ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, Adana genelinde olduğu gibi Çukurova'da da önemli bir başarı elde edildiğini söyleyerek, “Oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldum. Bu başarıyı birlikte yakaladık. Tabii bu durum sorumluluğumuzu artırıyor. Yüzde 60'a yakın oy aldık. Bu gösteriyor ki CHP'li olmayanlardan da oy almışız. Buna layık olmaya çalışacağız. 5 yılda önemli bir deneyim kazandık. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Güvenle önümüze bakıyoruz” dedi.

İstanbul'da iptal edilen Büyükşehir seçimine atıfta bulunan Çetin, “Türkiye bir türlü seçim ortamından çıkamıyor. Yüreğimiz İstanbul'la atıyor. Ama inanıyorum ki 23 Haziran'da bir bayram daha yapacağız” ifadesini kullandı.