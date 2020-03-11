Çetin: "Tüm sokakları program dahilinde asfaltlayacağız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını denetleyerek, “Asfalt çalışmalarına başladık. Hemşehrilerim hiç merak etmesin, biraz sabretsin, asfaltsız yol bırakmayacağız” dedi.

Başkan Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre asfalt çalışmalarını izleyen Başkan Soner Çetin, finişere binerek asfalt serdi.

Başkan Soner Çetin, Çukurovalılardan biraz sabır isteyerek, “Artık havalar düzeldi. Biliyorsunuz kış aylarında asfalt çalışması yapılamıyor. O dönemde sadece geçici çözüm olabilecek yama çalışması yapabiliyoruz. Ama artık Çukurova'nın birçok noktasında asfalt çalışmalarına hız verdik. Hemşehrilerimiz hiç merak etmesin. Tüm sokakları program dahilinde asfaltlayacağız” dedi.

"Asfalt sorunu konuşulmayacak"

Daha önce yaptıkları asfaltların değişik kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Bütün bu yolları yeniden asfaltlayacağız. Döktüğümüz asfalt çok kaliteli. Ekiplerimiz önce bozuk olan asfaltı freze ile kazıyor, ardından yeni asfalt seriyor. Yakın zamanda Çukurova'da asfalt sorunu tamamen ortadan kalkacak. Buradaki ve diğer noktalardaki asfalt çalışmalarında özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızı mağdur etmeyiz"

Başkan Soner Çetin, Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi ile de şu açıklamayı yaptı:

“Burada kentsel dönüşüm yapılacak. Buna rağmen hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Belediyeevleri sakinleri merak etmesin kentsel dönüşüm de yapılacak. Şu anda ekonomik krizden dolayı inşaat sektörü sıkıntıda. Bu sıkıntıların aşılıp, tünelin ucunda ışık göründüğünde yatırımcı firmalar da bu iş buraya gelecek, yeni ve çağdaş bir mahalle kurulacak. Ancak kentsel dönüşüm yapılacak diye hizmetleri aksatamayız.”

Belediyeevleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Soner Çetin'e mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Mahalleye bir asfalt yatırımı yapıldığını vurgulayan Yücel, “Tüm hizmetleri için Başkanımız Soner Çetin'e teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, asfalt denetimi sırasında vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyaretinde bulundu.