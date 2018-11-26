Çetin'den "bülten" özrü

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçim anketiyle ilgili etnik ve mezhepsel yorumun yer aldığı bültenle ilgili olarak, "Hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhepsel ayırımı bırakın siyasi parti ayrımı dahi yapmıyoruz. Söz konusu bülten, hassasiyete sebebiyet verdiyse kendim ve arkadaşlarım adına özür diliyorum" dedi.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi'ndeki makamında düzenlediği basın toplantısında, haber bültenini servis eden çalışanının istifasını kabul etmediğini ve eğer bu konuda kendisinin yanlış anlaşıldığı düşünülüyorsa özür dilediğini ifade etti.

Hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhepsel ya da siyasi parti ayrımı yapmadıklarını söyleyen Başkan Çetin, "Şehir dışından bir belediye başkanı arkadaşım aradı. Bir internet sitesinde benimle ilgili bir haber okuduğunu ve çok hoşuna gittiğini söyledi. Ben de ne okuduğunu sordum. Belediye başkanı arkadaşım da 'Bir araştırma yapılmış, bu araştırmada da sen birinci çıkmışsın, hakkında çok güzel şeyler yazmışlar' dedi. Ben de arkadaşlara bu haber metninin çıkarılması için talimat verdim" dedi.

Haber metninde kendisiyle ilgili sadece bir satırın olduğunu belirten Çetin, "Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yüzde 52.2 ile açık ara önde göründüğü yazılmış. Meğer internet sitesinde bu anketin yorumunu da yazmışlar. Normalde biz de dönem dönem kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz ve bu araştırmaların sadece tabloları paylaşılır. Yorum kısmı anketi yapan şirkette kalır" diye konuştu.

Birinci çıktıkları bir araştırmanın kamuoyuyla paylaşılması kadar doğal bir şey olmadığının altını çizen Çetin, "Haber yayınlanmış, o gün bu araştırmayla ilgili bizim sosyal medya hesaplarımızda bir şey yok. Ben de basın danışmanım Can Küçüközkan'a haberin linkini atarak 'Basın bürosu uykuda' diye mesaj attım. Bu saate kadar bizim önde çıktığımız bir araştırmayı neden kamuoyuyla paylaşmadınız diye arkadaşımı eleştirdim. Ardına arkadaşlar telaşla tüm bilgileri gazeteden temin etmişler ama hiçbir şekilde bu yorum kısmından kimsenin haberi yok. İnternet sitelerine bakılsaydı ve bu yorum kısmı görülseydi ne ben ne de arkadaşlarım bunu kullanmayacaktık. Biz farkına vardığımızda haber yayınlanmış, iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.

Özellikle Alevi Bektaşi kesimle olan gönül bağını ve sevgisini herkesin bildiğini ifade eden Çetin, "Türkiye'nin en büyük Cemevini ve kültür merkezini göreve geldiğim 7'nci ayda büyük bir gururla hizmete açtım. Gözbebeğim, ilk gözağrım kızımı, çok rahatlıkla alevi bir evladıma veren bir babayım. Hiçbir şekilde etnik kökenine, mezhebine bakmadan, kızımı bir alevi vatandaşla evlendiren bir babayım" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'ni 700 bin oyla alacağım"

Çetin, basın mensuplarının Yerel Seçimlerle ilgili sorularına, "Bir resepsiyonda AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni'yle sohbet esnasında 600 bin oyla seçimi kazanacağım söyledim, Fikret bey şaşırdı. 'İddiaya gireceksen varım' dedim. Şimdi 700 binle alacağım diyorum. Bu rakamları ezbere konuşmuyorum. Bu konuda sözümün arkasındayım, inşallah yaşayıp göreceğiz" diyerek cevap verdi.