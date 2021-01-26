Seminere TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesislerinde verilen seminere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Hakem Komitesi Başkanı Cahit Kum, TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu, Adana Demirspor antrenörleri ve gazeteciler katıldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan TSYD Adana Şube As Başkanı Hasan Hüseyin Türk, pandemi kurallarında organize edilen seminerin kamuoyunu aydınlatan gazeteciler için oldukça verimli olacağını belirtirken, bu tür çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Merkez Hakem Kurulu ve EPAK üyesi ve MHK 8. Bölge sorumlusu Mahmut Çetiner, değişen oyun kuralları hakkında bilgiler verdi.

Çetiner, pandem nedeniyle futbol hakem ve gözlemcileri ile eğitim konusunu pratik yapmaktan uzak olmalarının bir dezavantaj olduğuna dikkat çekerken, tüm eğitim çalışmalarını online üzerinden gerçekleştirdiklerini belirtti. Yetenekli genç hakemlerin olduğunu belirten Çetiner. “Hakemlerimize güvenerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Çetiner görsel bir ortamda seminerde değişen oyun kurallarını anlatırken, sorulara da cevap verdi.