Çevre, doğa ve hayvanlar polise emanet

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, alanlarında verilen eğitimin ardından kentte görev aldı.

Ekip, kendilerine tahsis edilen ve zorlu bölgelerde de görevlerini sürdürmelerini sağlayacak arazi taşıtıyla ilk ihbarları değerlendirdi.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesine yönelik ihbarlar için hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve sosyal medyada suç unsuru içeren paylaşımları dikkate alan ekip, işkence, hayvanın bakımını ihmal etme ve sürücünün çarparak yaralanmasına neden olduğu hayvana yardım etmeden kaçması gibi konularda birçok kişi hakkında idari işlem uyguladı.

HAYDİ uygulaması üzerinden gönderilen ihbarlar, ihbarı yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve böylece en kısa sürede belirtilen konuma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk edilecek. Hayvan ve doğaya karşı işlenen suçların yanı sıra polis sokakta kalan hayvanlara da yardımcı olup, hem doğa hem de hayvan sevgisini insanlara aşılamaya çalışıyor.