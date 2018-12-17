Çevre dostu kargocular göl kıyısını temizledi

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Dostu Araslar Grubu, Menderes Adası'nı çevre kirliliğine neden olan cam şişe, plastik şişe, naylon poşet ve ambalaj atıklarından arındırdı.

Büyükşehir Belediyesi'nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent için ‘Adana Evimiz Gibi Tertemiz” sloganıyla yürüttüğü bilinçlendirme kampanyası kapsamında kargo çalışanlarının oluşturduğu Doğa Dostu Araslar grubu temizlik görevlileriyle birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyılarında çöp topladı. Aileleriyle birlikte Menderes Adası'nda buluşan kargo çalışanları, çevre kirliliğine neden olan cam şişe, plastik şişe, naylon poşet ve ambalaj atıklarını temizledi.

Çevreye zararlı atıkların toprak ve suyu kirletmeden toplanması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi konularında vatandaşları bilgilendiren Doğa Dostu Araslar, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının çöpe atılmaması gerektiğini öğütledi.

Kıyı temizliğinde toplanan çöpler, kamyona yüklenip, Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne nakledildi.