Adana'nın Ceyhan ilçesinde 502 öğrencinin katılımıyla Ceyhan 1. Matematik Dehaları Yarışması başladı.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk kez resmi ve özel ortaokullar arasında Ceyhan 1. Matematik Dehaları yarışması yapılmasına karar verildi. 23 Kasım 2018 tarihinden 11 Ocak 2019 tarihine kadar alınan başvurular sonucunda 5. sınıflardan 125 öğrenci, 6. sınıflardan 119 öğrenci, 7. sınıflardan 139 öğrenci ve 8. sınıflardan 119 öğrenci olmak üzere 30 okuldan toplam 502 öğrenci yarışma için başvuruda bulundu.

Yarışmanın açılışı, 5. sınıflara yönelik olarak tarihi kervansarayı ile tarihsel yolculuğa şahitlik eden Kurtkulağı Köyü'nde faaliyet gösteren Kurtkulağı Orhan Ekinci Ortaokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer yarışma öncesi yaptığı açıklamada, "Ev sahipliği yapacağımız bu yarışmanın amacı; matematik bilimine ilgiyi arttırmak, öğrencinin matematik sevgisini pekiştirmek, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmak, öğretmenlerle eğitim ve öğretimde iyi örnekleri paylaşmak ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimi hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktır. Bu yarışmanın temellerinde öğretmenlerimizin alın teri vardır. Bu bağlamda yarışmanın yapılmasında emek veren tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bu yarışma dünya genelinde yapılan PISA ve TIMSS sınavlarına bir basamak olduğunu söyleyen Koçer şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde kurumlar arasındaki gelişmişlik farkını azaltacak ve tüm öğrencilerimizi harekete geçirecek bir çalışma olarak çok büyük bir adımdır. Yarışmanın oluşmasında bakanlığımızın açıkladığı 2023 Vizyonundan feyiz alarak yola çıktık. 2023 hedefleri içerisinde önemli yer tutan okul gelişim modeli içerisinde müfredatın çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenmesi çocuklarımıza istidatlarına göre eğitim alabilme şansını sağlamaktadır."

Murat Koçer, Ceyhan'daki dezavantajlı bölgelerde bulunan okullardan yarışmaya yoğun talep geldiğini ifade ederek, "Yarışma, 12 Mart 2019 Salı Sakarya Ortaokulu, 13 Mart 2019 Çarşamba Şadiye Mustafa Caf Ortaokulu ve 14 Mart 2019 Perşembe Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak sınavların ardından 22 Mart 2019 Cuma günü Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan ödül töreni ile son bulacak" diye konuştu.