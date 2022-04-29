Ceyhan bayrama hazır

Başkan Erdem, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde mesai kavramı olmadan çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Başkan Erdem, dezenfeksiyondan yol yıkamaya, yol süpürmeden ilaçlamaya, konteyner ve yol köpükleme, yıkamadan genel çevre temizliğine kadar Ceyhan'ın karış karış hijyenik ve mis kokulu hale geldiğini ifade etti.

“Temiz Ceyhan güzel bayram” sloganıyla ilçenin bayrama hazır hale getirildiğine söyleyen Erdem, “Anne eli değmiş gibi bir Ceyhan oluşturabilmenin huzurunu yaşıyoruz. İlçe genelinde bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasındaki temizlik çalışmalarımız devam edecek. Tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualarla Kutsal Ramazan ayının ardından bayramı birlikte yaşayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.