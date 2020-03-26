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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar hakkında devam eden davalarla ilgili alınan karar gereği seçimden 1 yıl sonra YSK tarafından mazbatası iptal edildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar hakkında devam eden davalarla ilgili alınan karar gereği seçimden 1 yıl sonra YSK tarafından mazbatası iptal edildi.


12 Mart'ta Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alındığına dair söylentilerin kamuoyunda konuşulmasının ardından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar bir video ile sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak “Görevimin başındayım” demişti.


Başkan Aydar'ın açıklamasının ardından Adana Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevinin başında olduğunu duyurmuştu.


YSK, 19 Mart 2020 tarihinde Kadir Aydar'dan savunma aldıktan sonra bugün verdiği kararla mazbatasını iptal ederek belediye başkanlığını düşürdü.

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