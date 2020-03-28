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Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mazbatası seçimden 1 yıl sonra YSK tarafından iptal edildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası seçimden 1 yıl sonra YSK tarafından iptal edildi. Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkanını seçmesi için Adana Valiliği'nden gelecek yetki belgesi tebliği bekleniyor. Yetki belgesinin tebliğ edilmesinin ardından Başkan Vekili Cemal Gürsel İlci meclisi seçime götürecek.



"Seçim için valilik kararını bekliyoruz"


Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Cemal Gürsel İlci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Valiliğimizden gelecek yetki ile 10 gün içinde Ceyhan Belediyesi Meclisi seçime gidecektir. Seçim için Adana Valiliği'nden gelecek yetki belgesini bekliyoruz. Yasal sürecin gerektirdiği şekilde belediye meclisimiz yeni başkanını seçecektir" ifadelerini kullandı.

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