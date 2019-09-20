Ceyhan Belediyesi 7/24 çalışıyor

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üstyapı düzenleme çalışmaları kapsamında Çamlıyol'da başlatılan kaldırım ve çevre düzenlemelerini sürdürüyor.

Ceyhan Belediyesi şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalarına aralıksız devam ederken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çamlıyol'da parke çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Ceyhan Belediyesi ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz bu saatte çalışıyor. Gece 02.30'da sizler için son surat çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 günde üç vardiya 8 saat çalışarak Ceyhan'a en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor. İnönü Bulvarı Çamlıyolda kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Sizler sabah kalktığınız zaman yepyeni değişen bir Ceyhan göreceksiniz. Ekiplerimiz sizlerin kaldırımını, sizlerin yollarını Ceyhanlıya yakışır bir şekilde yapacak ve yapmaya devam edecek. Her şey Ceyhanlılar için çok güzel olacak" dedi.