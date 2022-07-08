Ceyhan Belediyesi çalışanlarına bayram ikramiyesi ve kurban parası

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm çalışanlara brüt 1100 lira ila 3500 lira arasında değişen oranlarda bayram ikramiyesi ve kurban parası ödediklerini söyledi. Bayramların paylaşmaya vesile olan değerli günler olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, “Her günümüz bayram sevinciyle dolsun” dedi.

Hemşehrilerinin huzurlu bir bayram geçirmeleri için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Başkan Erdem, ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da “Temiz Ceyhan, Güzel Bayram” şiarıyla hareket ettiklerini söyleyen Erdem, “Bayram, Ceyhanımıza, Adanamıza, ülkemize barışı ve dostluğu beraberinde getirsin. Paylaşmanın en güzel örneklerinin sergileneceği Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içerisinde geçmesini diler, ülkemizin her yanındaki vatandaşlarımıza mutlu bayramlar dilerim” diye konuştu.