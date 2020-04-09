Ceyhan belediyesi, korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam ediyor

Ceyhan Belediyesi'nin tüm dünyada can kayıplarına neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmaları ilçenin bütün mahallelerinde devam ediyor.

Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak sürdürdükleri dezenfekte işlemini Ceyhan'ın 31 merkez mahallesinde ve çevre mahallelerde sürdürüyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan Ceyhan Belediyesi ekipleri, kafeler, restoranlar, kargo şirketleri, marketler, camiler, ilçe merkezindeki dükkanlar, parklar ve dolmuş durakları gibi virüslerin yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık alanlarda daha önce yaptıkları ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yineleyerek salgın hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler almaya devam ediyor.

Başkan Erdem: “İlçemizin Sağlığı ve Huzuru İçin Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkardık”

Korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlemler aldıklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Umarım hem bizim aldığımız önlemler hem de vatandaşımızın bireysel olarak hijyen kurallarına özen göstermesi ile Ceyhan'da covid-19 nedeniyle can kayıpları yaşamayacağız. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kargo şirketlerinde, devlet dairelerinde, hastanelerde, sağlık ocaklarında, camilerde, bankalarda, mağazalarda, toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam ediyor. Biz dezenfekte işlemlerine devam ederken, özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın salgın riskini atlatana kadar evlerinden çıkmamalarını ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" dedi.