Ceyhan Belediyesi parke taşında 1.5 milyon lira tasarruf etti

5 milyon lira tasarruf sağladı.

Ceyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önceki yıllarda taşeron firmaya yaptırıldığında 60 bin metrekare bordür parke taşı döşeme işi, 8 ayda bitirilip 2.050 milyon liraya mal olurken, aynı işi Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş gücünü ve kaynaklarını kullanarak yaklaşık 500 bin lira maliyetle ve 4 ay gibi kısa bir zamanda tamamladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, israfla mücadele anlayışını belediyenin bütün birimlerinde uyguladıklarını belirterek, "Belediyemizin kaynakları sınırlı. Bir yandan engelleri aşmaya, bir yandan da Ceyhan'a hak ettiği ve yıllardır mahrum bırakıldığı hizmeti vermeye çalışıyoruz. İşleri ihale usulüyle verip yaptırmak işin kolay yanı. Ancak Ceyhan'ın bir kuruşunu boşa harcamayacağımıza söz vererek göreve geldik. Taşeron firmanın 8 ayda 2.050 milyon liraya yapacağı bordür parke taşı döşeme işini bünyemize aldığımız 25 taş ustası ile 4 ayda 500 bin liraya mal ettik. Tasarruf politikamızı bütün birimlerimizde uygulamaya devam edeceğiz. Tasarruf ettiğimiz kaynaklar Ceyhan'a başka yatırımlar yaparak yine Ceyhan için kullanılacak” ifadelerini kullandı.