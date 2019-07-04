Ceyhan Belediyesi'nde 5'i engelli toplam 188 kişi işten çıkarıldı

Adana'nın Ceyhan İlce Belediyesi'nde yeni yönetim, 5'i engelli 188 personelin iş aktini feshetti. AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, yönetimin verdiği sözü tutmayarak engelli çalışanların bile ekmeğinden ettiğini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin adayı Kadir Aydar'ın kazandığı Adana'nın Ceyhan İlçe Belediyesinde bugüne kadar 188 personel işten çıkarıldı. Çıkışı verilenler arasında 5 engelli personel de bulunuyor.

AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, belediye yönetimine tepki gösterdi. Bünül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Spor salonundaki aday tanıtım toplantısında 12 maddelik temel ilkelerle seçim vaatlerinde bulunduğunu anımsattı. Bünül, bu vaatlerden en önemlisinin belediyede çalışan personellerin hiçbirinin işten çıkarılmayacağı olduğunu hatırlattı.

“İşçileri perişan ettiler”

Ceyhan'daki adaylarının da seçim süresince belediye personellerinin ekmekleriyle oynamayacaklarını ve hiçbir personeli işten çıkartmayacaklarının sözünü vermek suretiyle gerek sosyal medya hesaplarında gerek ise meydanlarda seçim vaatlerinde bulunduğunu belirten Bünül, şunları söyledi:

“Göreve geldikleri günden bugüne kadar seçim vaatlerinden tamamen zıt olan Türkiye genelinde olduğu gibi yalan üzere kurulu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ceyhan Belediyesi saygısızca, partizanca paylaşan, hesap vermeyen, kapalı kapılar arkasında yönetilen, yoksulluğu ve işsizliği artıran, üretemeyen bir belediyecilik ile yönetilmektedir. Martın sonu bahar diye yola çıktılar. Hemşehrilerimizin baharını kışa çevirdiler. Derman belediyeciliği dediler, evine ekmek götürmeye çalışan işçi emekçi kardeşlerimizi perişan ettiler. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar göreve geldiği günden bugüne kadar toplam 188 emekçi, işçi kardeşimizi ekmeğiyle oynamak suretiyle işten çıkartmıştır.”

“İşten çıkarılan kişi sayısı 188'dir”

Bünül, seçim kampanyası süresince vaatte bulunan seçildikten sonra belediye personellerini Murat Göğebakan Kültür Merkezinde toplayıp hiç kimseyi işten çıkarmayacağım sözünü verenin Başkan Kadir Aydar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu sosyal medya canlı yayınında ulusal basında çıkan haberleri hedef alarak 288 kişinin işten çıkarılmadığını bu kadar kişi işten çıkarılmışsa çıkardığı işçileri geri alacağını ifade etmiştir. Şimdi işten çıkarılan kişi sayısı kesin bilgi ve belgelerle ispatlanmak suretiyle 188 kişidir.”

Sorularına yanıt bekliyor

Başkan Bünül, basın aracılığıyla Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar'a şu soruları sormak istediğini de dile getirdi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Spor Salonundaki açıklamasında Belediyeleri kazandıkları zaman hiçbir personeli hiçbir Belediye Başkanımız işten çıkarmayacaktır, sözünü vermedi mi? Kılıçdaroğlu'nun sözü sizi bağlamıyor mu? Belediye Başkanı Kadir Aydar seçim kampanyası süresince belediye personellerini işten çıkarmayacağım sözünü vermedin mi? Seçim bittikten göreve geldikten sonra Murat Göğebakan Kültür Merkezinde personellerinin gözlerinin içine baka baka, sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak hiçbirinizi işten çıkarmayacağım demedin mi?”

“Gelin bu yanlıştan dönün”

“Şimdi diyelim ki bu sözleri vermediyse bizim Kadir Aydar'a söyleyecek sözümüz yok. Fakat bu sözleri verdiyse sözünü yerine getirip, işten çıkarılan hemşehrilerimizin yeniden işlerine çağırılmalarını sağlamalıdır” diyen Bünül, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aksi takdirde ne bizim nezdimizde, ne işten çıkarılan personellerin nezdinde, ne de Ceyhanlıların vicdanında Kadir Aydar'ın kıymeti harbiyesi yoktur, olamazdır. Son olarak bu hafta 25 kişinin içerisinde iki tane özel durumu olan arkadaşımızı işten çıkarmıştır. Bu arkadaşlarımız engelli kadrosundan işe alınmıştır. İşten çıkarılan arkadaşlarımız özel durumları nedeni ile ciddi anlamda maddi ve manevi sıkıntı yaşamaktadır. Özellikle ilk etapta bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını acilen çözmelidir. Diğer işten çıkarılan personellerinde çıkarılma nedenleri bellidir. Ak Partiye üye olduğu gerekçesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımlarını yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılmışlardır. Bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda işten çıkarılan arkadaşlarımızın haklarını savunmak bizim için elzemdir. Herkes bilsin ki, işçi arkadaşlarımızın Emeği, Ekmeği, Geleceği için tüm yasal hakları kullanacağız. CHP'li yetkilileri son kez uyarıyorum, gelin bu yanlıştan dönün. İşçilerin işini elinden almayın. İşlerini geri verin. Arkadaşlarımız işlerine dönsünler. Hele hele bankamatikçi yaftası vurarak, iftira atarak Partizanca, sendikal baskıları durdurun. Yoksa bu mağdur, mazlumların bedduaları sizi yakıp, savurur. Ama bugün ama yarın. Zulüm ile abad olanın sonu berbat olur.”