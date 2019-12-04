Ceyhan Belediyesi'nde işaret dili ile engeller kalkıyor

Ceyhan Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde belediye çalışanları için işaret dili eğitimi başlattı. Belediyenin her biriminden en az iki personelin katılımıyla gerçekleşen işaret dili eğitimiyle işitme engeli olan vatandaşlarla belediye personeli arasındaki iletişim sorununun en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Dünya Engelliler Günü'nde Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde başlatılan İşaret Dili Eğitimi iki ay sürecek. İşaret dili bilen belediye personelleri tarafından diğer personellere verilen işaret dili eğitiminin ilk gününde oldukça eğlenceli anlar yaşandığı ve derse katılanların daha ilk dersten ellerini kullanarak işaret dili alfabesini öğrenmeyi başardıkları belirtildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğunu belirterek, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik algısı ile hareket ettiklerini söyledi. Kentin her noktasında engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi adına hizmet üreteceklerini kaydeden Aydar, işaret dili eğitimi ile de kendilerine başvuran vatandaşlarla daha doğru ve sağlıklı diyalog kurarak sorunların daha kısa sürede çözüleceğini bildirdi.