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Ceyhan Belediyesinden depremzedelere yardım

Ceyhan Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için İzmir’e yardım kolisi gönderdi.

Ceyhan Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için İzmir'e yardım kolisi gönderdi.


İçinde battaniye ve maske bulunan yardım kolileri, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, depremzedelerin yanında olmak ve onların yaralarını sarmak için bir nebzede olsa katkıda bulunduklarını belirterek, "Şimdi yaraları sarma, destek olma zamanı. Tüm kalbimizle İzmir'in yanındayız. İzmir'e gönderilmek üzere Hayır Çarşımızda battaniye ve maske kolileri hazırlayarak deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Can kaybının yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

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