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Ceyhan Belediyesinden mahallelerde detaylı temizlik

Ceyhan Belediyesi ilçe merkezinde ve civar mahallelerde başlattığı detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Haftanın 7 günü 24 saat süren bir çalışma yürüten Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Mercimek, Birkent, Irmaklı, Cihanbekirli, Sarımazı ve Aydınlar Mahallerinde detaylı temizlik yaptı.


Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı detaylı temizlik çalışmasında çöp konteynerleri ilaçlandı, kaldırım kenarlarında çıkan otlar temizlendi, mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçenin daha temiz olması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "İlçemizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Bölgemizde etkisini gösteren yağışlardan sonra Mercimek, Birkent, Irmaklı, Cihanbekirli, Sarımazı ve Aydınlarda sürdürdüğümüz temizlik tüm mahallelerimizde devam edecek” dedi.

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